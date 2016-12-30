Холодницкий сообщил подробности по задержанию чиновницы МинАПК

СБУ задержали подозреваемую во время получения $150 тыс взятки на служебной стоянке министерства

Детективы НАБУ сообщат подозреваемой чиновнице Министерства аграрной политики о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к его материалам. Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил у себя в Facebook.

"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, прокурорами - процессуальными руководителями САП поручено детективам НАБУ сообщить подозреваемой чиновнице Министерства аграрной политики о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к его материалам", - отметил Холодницкий.

Он напомнил, что руководитель департамента министерства требовала и получила от предпринимателя взятку в размере $150 тыс за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью его дальнейшего приобретения после чего ее задержали в Министерстве аграрной политики.

Во время обыска в автомобиле подозреваемой были изъяты денежные средства, которые были собственно предметом неправомерной выгоды.

Во время досудебного расследования наложены аресты на ее квартиру в Киеве, автомобиль и земельный участок

После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд, а за указанное преступление уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

4 августа сообщалось, что суд в Киеве назначил залог в 124 тыс грн руководителю отдела Министерства аграрной политики и продовольствия, которая была задержана на получении взятки в $150 тысяч.

3 августа сотрудники СБУ задержали чиновницу Министерства аграрной политики и продовольствия на взятке в размере $150 тысяч за содействие в победе в тендере.

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