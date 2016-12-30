Тандит сообщил подробности передачи ОРДЛО 15 человек
15 бывших заключенных, помилованных и переданных вчера в ОРДЛО, это знак доброй воли. Об этом у себя в Facebook сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.
"Как отображение нашего лица - лица нас украинцев - настоящих патриотов, настроенных на то, чтобы сохранить нашу общую Украину. Мы отдали тех, кто уже после того, как вышли из автобуса за линией соприкосновения, стали возвращаться ко мне и благодарить", - отметил Тандит.
Он уточнил, что Украина передала не одного или двух человек, а 15.
"Да, были деструктивные высказывания Дарьи, Ольги, раздражения обеих, что мы передали 15 (не одного и не двух) человек сразу! Несмотря на передергивание фактами, цифрами, несмотря на зашкаливание эмоциями, мы сделали то, что обещали", - подчеркнул Тандит.
29 декабря Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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