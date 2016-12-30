Матиос сообщил о пяти небоевых потерях сил АТО (обновлено)

По словам военного прокурора, 29 декабря один военный совершил самоубийство, еще четверо бойцов подорвались при неосторожном обращении с гранатой

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что по состоянию на текущий момент силы АТО понесли крупные потери в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"На фронте ныне потери - восемь военных", - заявил Матиос.

В то же время спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в комментарии ЛІГА.net сообщил, что по состоянию на 16:00 30 декабря официально известно об одном раненом украинском военном за текущие сутки.

Мотузяник подчеркнул, что полная информация о потерях ВСУ в Донбассе за сутки будет обнародована на традиционном ежедневном брифинге в субботу, 31 декабря.

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Позже Матиос уточнил, что под восемью потерями имел в виду троих раненных в боях и пять небоевых потерь за 29 декабря.

"Один - самоубийство, четверо - при неосторожном обращении с гранатой РГД-5. Это война, и ее последствия страшны", - отметил прокурор.

30 декабря 2016 года Минобороны сообщило, что в четверг погибших среди бойцов АТО не было, трое военных получили ранения.

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