Матиос сообщил о пяти небоевых потерях сил АТО (обновлено)
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что по состоянию на текущий момент силы АТО понесли крупные потери в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"На фронте ныне потери - восемь военных", - заявил Матиос.
В то же время спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в комментарии ЛІГА.net сообщил, что по состоянию на 16:00 30 декабря официально известно об одном раненом украинском военном за текущие сутки.
Мотузяник подчеркнул, что полная информация о потерях ВСУ в Донбассе за сутки будет обнародована на традиционном ежедневном брифинге в субботу, 31 декабря.
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Позже Матиос уточнил, что под восемью потерями имел в виду троих раненных в боях и пять небоевых потерь за 29 декабря.
"Один - самоубийство, четверо - при неосторожном обращении с гранатой РГД-5. Это война, и ее последствия страшны", - отметил прокурор.
30 декабря 2016 года Минобороны сообщило, что в четверг погибших среди бойцов АТО не было, трое военных получили ранения.
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