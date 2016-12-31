Украина в 2016 году экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн
За десять месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская на странице в Facebook.
Украинские игрушки есть на рынках 25 стран мира.
Основной рынок сбыта - страны ЕС. Сюда в этом году Украина экспортировала 62,3% игрушек. Среди крупнейших рынков потребления - Нидерланды, Германия и Польша.
Значительно вырос экспорт в Канаду (в 13,9 раза), в Беларусь (в 5,1 раза) и в Италию (в 3,1 раза).
При этом рынок РФ в этом году сократился на 54,4%.
Одни из самых крупных производителей: фабрика елочных украшений Галимпекс во Львове, фабрика Клавдиево и Теребовлянская фабрика елочных украшений.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:07
-
вчера
16:28
-
вчера
09:00
-
вчера
14:22
-
вчера
15:39