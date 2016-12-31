Украина в 2016 году экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн

Украинские елочные игрушки есть на рынках 25 стран мира, среди крупнейших - Нидерланды, Германия и Польша

За десять месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на $4,5 млн. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская на странице в Facebook.



Украинские игрушки есть на рынках 25 стран мира.



Основной рынок сбыта - страны ЕС. Сюда в этом году Украина экспортировала 62,3% игрушек. Среди крупнейших рынков потребления - Нидерланды, Германия и Польша.





Значительно вырос экспорт в Канаду (в 13,9 раза), в Беларусь (в 5,1 раза) и в Италию (в 3,1 раза).



При этом рынок РФ в этом году сократился на 54,4%.



Одни из самых крупных производителей: фабрика елочных украшений Галимпекс во Львове, фабрика Клавдиево и Теребовлянская фабрика елочных украшений.



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