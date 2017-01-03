Парубий: Досрочных выборов в Верховную Раду не будет в 2017 году

Парламент является главной площадкой, которую пытаются дестабилизировать российские силы, сказал спикер Верховной Рады

Досрочных выборов в Верховную Раду в 2017 году не будет. Об этом в эфире 5 канала сообщил спикер ВР Андрей Парубий.

"Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине, извне, это сценарий не украинский", - сказал Парубий.

По его словам, страна-агрессор РФ фактически обломала зубы об украинскую армию в Донбассе.

"Огромные средства тратятся (со стороны РФ,- ред.) на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри.

"Конечно, парламент является главной площадкой, на который осуществляется эта атака. Мы видели подобные сценарии в соседней Молдове совсем недавно, когда из-за дестабилизации российские силы пытаются изменить вектор всей страны. Без сомнения такой же сценарий пытаются навязать Украине, но я уверен, что внешний сценарий не будет иметь успехов", - подчеркнул Парубий.

30 декабря Парубий заявил, что нельзя недооценивать президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

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