Парубий: Досрочных выборов в Верховную Раду не будет в 2017 году
Досрочных выборов в Верховную Раду в 2017 году не будет. Об этом в эфире 5 канала сообщил спикер ВР Андрей Парубий.
"Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине, извне, это сценарий не украинский", - сказал Парубий.
По его словам, страна-агрессор РФ фактически обломала зубы об украинскую армию в Донбассе.
"Огромные средства тратятся (со стороны РФ,- ред.) на то, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри.
"Конечно, парламент является главной площадкой, на который осуществляется эта атака. Мы видели подобные сценарии в соседней Молдове совсем недавно, когда из-за дестабилизации российские силы пытаются изменить вектор всей страны. Без сомнения такой же сценарий пытаются навязать Украине, но я уверен, что внешний сценарий не будет иметь успехов", - подчеркнул Парубий.
30 декабря Парубий заявил, что нельзя недооценивать президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
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