ГСЧС зарегистрировала 1,063 млн переселенцев с Донбасса и Крыма

Среди зарегистрированных переселенцев 176 648 детей и 503 873 человека с инвалидностью и пожилого возраста

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям зарегистрировала 1 063 803 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции и аннексированного Россией Крыма по состоянию на 3 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"С начала проведения на востоке Украины антитеррористической операции, с временно оккупированной территории и районов проведения АТО в других регионах Украины временно размещены 1 миллион 63 тысячи803 человека", - говорится в нем.

Данное количество включает 1 041 006 переселенцев из Луганской и Донецкой областей и 22 797 - из Крыма.

Среди зарегистрированных переселенцев 176 648 детей и 503 873 человека с инвалидностью и пожилого возраста.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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