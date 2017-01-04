Новый глава ОБСЕ: Минск необходим

Новый глава ОБСЕ прокомментировал эффективность минских соглашений

Новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что минские договоренности необходимы и их нужно выполнять. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Павлом Климкиным, передает корреспондент ЛІГА.net

"Мы должны продолжать переговоры. Минск - единая база, на основе которой они проводятся", - сказал Курц.

По его словам, есть обеспокоенность относительно эффективности минских соглашений

"Хотя ситуация могла быть и хуже", - отметил Курц, добавив, что в начале их подписания в 2014 году было значительно больше нарушений.

"Я не доволен статусом-кво, какой есть сейчас, но нет другого базового документа", - добавил Курц.

"Мы будем делать все, чтобы СММ выполняла свой мандат на всей территории Донбасса, чтобы прекратить огонь", - сказал Курц.

Он подчеркнул, что прекращение огня зависит не только от ОБСЕ, но и от Москвы, Киева.

Климкин сегодня заявил, что нужно дать наблюдателям миссии ОБСЕ полный доступ к оккупированном территориям Донбасса, к неконтролируемым участкам границы.

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