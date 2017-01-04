Новый глава ОБСЕ рассказал о полицейской миссии и визите в Москву

В Донбассе ситуация остается сложной, сказал глава ОБСЕ Себастьян Курц

Новый глава Специальной мониторинговой ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что круглосуточная работа миссии в Донбассе связана с вопросом безопасности. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Павлом Климкиным в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net

Курц отметил, что на встрече с местными жителями Донецкой области они жаловались, что Специальная мониторинговая миссия не работает круглосуточно.

"У наблюдателей нет возможности сейчас работать ночью", - сказал Курц.

По его словам, в Донбассе ситуация с безопасностью остается сложной, но есть возможность использования технических средств ночью.

Курц добавил, что ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на весь Донбасс с целью контроля прекращения боевых действий.

Относительно вопроса введения полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс Курц сказал: "Это не просто".

Он отметил, что такое решение должны принять все 57 стран, члены ОБСЕ.

"Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов, и решения принимаются консенсусом", - подчеркнул Курц.

Курц добавил, что за две недели планирует посетить не только Украину, но Россию.

3 января сообщалось, что глава МИД Павел Климкин и Курц прилетели в Мариуполь Донецкой области.

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