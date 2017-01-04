Новый глава ОБСЕ рассказал о полицейской миссии и визите в Москву
Новый глава Специальной мониторинговой ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что круглосуточная работа миссии в Донбассе связана с вопросом безопасности. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Павлом Климкиным в Мариуполе, передает корреспондент ЛІГА.net
Курц отметил, что на встрече с местными жителями Донецкой области они жаловались, что Специальная мониторинговая миссия не работает круглосуточно.
"У наблюдателей нет возможности сейчас работать ночью", - сказал Курц.
По его словам, в Донбассе ситуация с безопасностью остается сложной, но есть возможность использования технических средств ночью.
Курц добавил, что ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на весь Донбасс с целью контроля прекращения боевых действий.
Относительно вопроса введения полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс Курц сказал: "Это не просто".
Он отметил, что такое решение должны принять все 57 стран, члены ОБСЕ.
"Что касается миссии, я прошу вас реалистически подходить к этому вопросу, в ОБСЕ 57 стран-членов, и решения принимаются консенсусом", - подчеркнул Курц.
Курц добавил, что за две недели планирует посетить не только Украину, но Россию.
3 января сообщалось, что глава МИД Павел Климкин и Курц прилетели в Мариуполь Донецкой области.
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