Порошенко одобрил закон о порядке прохождения военной службы

Контрактники, проходящие военную службу в особый период, теперь смогут по желанию продолжить ее по условиям нового контракта или просто уволиться

Президент Петр Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте главы государства.

Закон позволит нормировать вопросы, связанные с принятием, продолжением и освобождением граждан с военной службы. В частности, документ даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить ее по новому контракту или уволиться со службы.

"Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем - ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", - заявил Порошенко.

По словам главы государства, тем гражданам, которые заключили фактически бессрочный контракт во время особого периода, закон "даст возможность восстановить справедливость" и дать возможность командирам обеспечить их увольнение.

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Президент обратил внимание на то, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно. Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие ее по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения.

Также вправе освободиться военные, заключившие контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, которые отслужили не менее 24 месяцев по контракту.

Документ также вносит изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которые связаны с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы.

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