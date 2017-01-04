НАБУ расследует дело о взятках депутатам при назначении Луценко

Производство открыто по части 4 статьи 368 (принятие предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту получения неустановленными лицами из числа народных депутатов Украины неправомерной выгоды. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу бюро.

"НАБУ рассмотрело заявление о совершении коррупционных уголовных преступлений и на основании этой информации начало досудебное расследование в уголовном производстве", - сообщили в пресс-службе.

По данным бюро, производство открыто по части 4 статьи 368 (принятие предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Как пишет на своей странице в Facebook бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, расследование начато по подозрению в получении взятки народными депутатами при назначении Юрия Луценко на должность генерального прокурора.

Корреспондент LIGA.net обратился за дополнительной информацией в пресс-службу НАБУ, однако там на звонки не отвечают.

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