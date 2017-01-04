Дело Ефремова направлено в суд

По словам генпрокурора, в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова

Обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против экс-главе фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова направлен в суд. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины 4 января 2017 направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Александра Ефремова о совершении им ряда преступлений", - сообщил генпрокурор.

Экс-глава фракции ПР на основании собранных Генпрокуратурой доказательств подозревается в:

1. Организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Луганской областной государственной администрации с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК);

2. Пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления СБУ в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК);

3. Совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК);

4. Организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации ЛНР (ч. 1 ст. 258-3 УК);

5. Государственной измене - деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Вчера, 3 января, Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Впервые Ефремов был задержан еще в феврале 2015 года, его обвинили в злоупотребление властью или служебным положением. Это дело против Ефремова ГПУ закрыла в марте 2016 года и вернула подозреваемому залог.

30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.

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