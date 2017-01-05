В Луганске пропал пенсионер: разместил надпись Україна понад усе

Пенсионер хранил у себя дома украинскую символику

В оккупированном Луганске боевики террористической организации ЛНР провели обыск у пенсионера, который во дворе своего жилого дома разместил украинскую символику. Об этом ЛІГА.net сообщили местные жители.

"На него, скорее всего, донесли соседи, потому что надпись на заборе Україна понад усе была не видна с улицы", - сказал ЛІГА.net луганчанин Сергей.

По его словам, после обыска пенсионера забрали несколько человек.

"Что с ним - я не знаю, говорят, что подозревают, как обычно здесь при таких раскладах бывает, в шпионаже, поскольку нашли еще ленты желто-синего цвета", - добавил он.

Сергей добавил, что у многих его знакомых в последнее время позиция поменялась в сторону Украины. "Просто люди боятся и ничего не говорят. Даже уже на кухне", - сказал он.

2 декабря сообщалось, что пророссийские наемники в Луганске ввели так называемый дополнительный автомобильный сбор с собственников транспортных средств.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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