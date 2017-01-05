СБУ: в ОРДЛО признали, что Донецк и Луганск - это Украина

В СБУ говорят - есть запись, которая подтверждает слова коллаборационистов, что Донецк и Луганск - это Украина

В СБУ подтвердили информацию, что боевики террористической организации ЛНР захватили пенсионера за размещение украинской символики в Луганске. Об этом сегодня в комментарии ЛІГА.net сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы в курсе (захвата, - ред). Я могу сказать, что, к сожалению, в последнее время стали проходить задержания граждан Украины, которые живут в временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях. Нас это настораживает и фактически показывает, что в Донецке и Луганске у людей, которые принимают решения, не остается здравого смысла в головах, потому что берут людей просто за то, что они являются патриотами Украины и любят Украину. Вот это и есть единственное "преступление", которое эти люди совершают", - сказал Тандит.

По его словам, представители ОРДЛО на последней встрече, когда Украина передавала в одностороннем порядке 15 человек, признали, что Донецк и Луганск - это Украина.

"Они во время переговоров, когда мы передавали 15 человек, и Дарья Морозова, и Ольга Кобцева, признали то, что и Донецк и Луганск - это часть Украины. Они признали это. У нас есть запись, где они об этом говорят. И тут задерживается человек, который во дворе разместил символику Украины", - отметил Тандит.

29 декабря Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

В оккупированном Луганске боевики террористической организации ЛНР провели обыск у пенсионера, который во дворе своего жилого дома разместил украинскую символику.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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