Януковичу о покушении на его жизнь могла врать охрана - Голомша

Охрана Януковича могла создавать эти угрозы, чтобы поднимать свой рейтинг и демонстрировать незаменимость

Информация о покушении на Виктора Януковича могла быть фальсификацией, озвученной в личных целях начальником его охраны Константином Кобзарем. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сказал экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша.

"Как правило, такая практика наблюдается во всех охранных структурах и государственной службе, когда заостряется внимание. Я думаю, что именно из меркантильных целей, личного доверия и верности демонстрировалась разного рода провокационная информация о наличии угрозы", - сказал Голомша.

Он также отметил, что это эти угрозы могли создавать и сама охрана Януковича. "Не исключено, что они сами могли создавать эти угрозы, чтобы поднимать свой рейтинг и держать в соответствующем русле Виктора Януковича, чтобы показывать, что они очень нужны", - добавил экс-заместитель генпрокурора.

По мнению Голомши, руководство охраны могло воспользоваться личными качествами Януковича, чтобы нагнетать ситуацию. "Как правило, руководители охраны хорошие психологи и главные технологи. Я думаю, что это была самодеятельность и никакой договоренности не было".

Он отметил, что в тот период озвучивалась различная информация о наличии подобных угроз, однако ни одного уголовного расследования начато так и не было.

Ранее, в ходе видеодопроса в Святошинском суде и на пресс-конференциях, Янукович неоднократно озвучивал информацию о совершенных и предотвращенных покушениях на его жизнь во время Майдана.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.