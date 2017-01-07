Оккупанты обстреливают ВСУ в Донбассе из артиллерии: трое раненых

Российские оккупанты по состоянию на 18:00 обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 32 раза. Ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.





На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии оккупанты вели огонь по Водяному, а из минометов - по Павлополю и Талаковке, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.





На луганском направлении террористы обстреляли из минометов различных калибров Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.





На донецком направлении - из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку и Луганское. В районе Авдеевки произошло боестолкновение. Нападение отбито, боевики отступили.



