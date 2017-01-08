Украина возобновила водоснабжение в ОРЛО

До 20-х чисел января ЛЭО отключать водоканал не планирует, отметил гендиректор компании Владимир Грицай

Гендиректор компании Луганское энергетическое объединение Владимир Грицай заявил, что Украина возобновила поставки воды в ОРЛО. Об этом сообщает Громадське радио.

По словам Грицая, ЛЭО снова подает электроэнергию Попаснянскому водоканалу.

Грицай сказал, что накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн грн в счет долга за электроэнергию.



До двадцатых чисел января ЛЭО отключать водоканал не планирует, хотя долги перед предприятием еще остаются.

"Порядка 128 -129 млн - это долг Попаснянского водоканала, и 6 зашло. Они считают его так сказать покрытием задолженности за сентябрь, насколько я знаю, да и считаем где 122-123 млн грн долга", - отметил Грицай.

7 января сообщалось, что Украина впервые получила часть средств, которые задолжали боевики террористической организации ЛНР за поставленную в отдельные районы Луганской области воду.

С 1 декабря 2016 года из-за долгов Украина прекратила подачу воды в ОРЛО. Как сообщили в Луганской ОВГА, задолженность КП Попаснянский районный водоканал перед ООО Луганское энергетическое объединение за потребленную электрическую энергию составляет около 124 млн грн.

30 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна-агрессор РФ отказалась платить за водоснабжение ОРЛО.

23 ноября сообщалось, что 600 тысяч жителей могут оказаться без водоснабжения, потому что боевики игнорируют предложения решить вопрос задолженностей за поставленную воду.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина будет вынуждена отключить водоснабжение неподконтрольных территорий Луганской области после 1 декабря.

Читайте также: Геращенко о водоснабжении ОРЛО: Шары не будет

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.