Бекешкина: Реально сейчас нет партии, которая стала бы лидером

В настоящее время отмечается кризис партийного строительства, сказала социолог

Реально сейчас нет такой партии, которая была бы в глазах украинцев лидером. Об этом в интервью Апострофу заявила директор фонда Демократические инициативы социолог Ирина Бекешкина.

"Сейчас даже у лидеров - блока Юлии Тимошенко или Блока Петра Порошенко - среди всего населения поддержка на уровне 10-11%. Когда людям ставят вопросы об электоральном выборе, около половины населения отвечают, что не будут голосовать вообще, а среди оставшихся около 20% не определились. Так что реально сейчас нет такой партии, которая была бы в глазах населения лидером", - сказала Бекешкина.

По ее словам, в настоящее время отмечается кризис партийного строительства - одна из ключевых проблем украинского общества.

"Но он не осознается даже экспертами, потому что когда говорим о наиболее актуальных проблемах, то, прежде всего, называется проблема коррупции", - добавила Бекешкина.

28 декабря сообщалось, что согласно этим данным социологической службы Центра Разумкова в Раду проходят семь партий.

За партию Батькивщина готовы проголосовать 11% респондентов, за Блок Петра Порошенко - 9,9%, за Оппозиционный блок - 9%, за Радикальную партию - 7,8%, за Самопомощь - 7,6%. Партию За життя готовы поддержать 5,7%, партию Гражданская позиция - 5,4%.

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