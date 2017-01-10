Дело Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд
10.01.2017 16:48
Сегодня Луганский апелляционный суд принял решение о месте рассмотрения уголовного производства против экс-главы фракции Партии регионов
Александр Ефремов
Уголовное производство против экс-главы фракции Партия регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области. Такое решение принял сегодня Луганский апелляционный суд, который рассмотрел вопрос о территориальной подсудности уголовного производства против Ефремова, передает корреспондент ЛІГА.net.
Адвокаты Ефремова сказали, что будут настаивать на переносе суда в Киев, поскольку там находится орган досудебного расследования.
4 января сообщалось, что обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд.
30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.
Адвокаты Ефремова сказали, что будут настаивать на переносе суда в Киев, поскольку там находится орган досудебного расследования.
4 января сообщалось, что обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд.
30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:55
-
16:57
-
16:12
-
15:21
-
05.01.17
09:15
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров