Дело Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд

Сегодня Луганский апелляционный суд принял решение о месте рассмотрения уголовного производства против экс-главы фракции Партии регионов

Александр Ефремов



Адвокаты Ефремова сказали, что будут настаивать на переносе суда в Киев, поскольку там находится орган досудебного расследования.



4 января



30 июля 2016 года Ефремов был повторно Адвокаты Ефремова сказали, что будут настаивать на переносе суда в Киев, поскольку там находится орган досудебного расследования.4 января сообщалось , что обвинительный акт по подозрению в ряде преступлений против Ефремова направлен в суд.30 июля 2016 года Ефремов был повторно задержан в аэропорту Борисполь. 1 августа прошлого года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. После этого суд уже дважды продлил арест Ефремову. Читайте также: ГПУ обнародовала список инкриминируемых Ефремову преступлений Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Уголовное производство против экс-главы фракции Партия регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд Луганской области. Такое решение принял сегодня Луганский апелляционный суд, который рассмотрел вопрос о территориальной подсудности уголовного производства против Ефремова, передает корреспондент ЛІГА.net

ЛIГАБiзнесIнформ

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