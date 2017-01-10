Рада случайно ликвидировала налоговую милицию - нардеп
Налоговая милиция с 1 января 2017 года согласно изменениям в налоговом кодексе Украины находится вне закона. Об этом сообщила народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Татьяна Острикова на своей странице в Facebook.
"Соответствующий раздел ХVІІІ-2 "налоговая милиция" исключен из налогового кодекса и это вступило в силу 01.01.17", - написала она.
По словам нардепа, планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции.
"Но в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих норм - номер изменить забыла. И получается, что пункт 134 об исключении из налогового кодекса раздела ХVІІІ - 2 "налоговая милия" вступил в силу", - разъяснила Острикова.
Как считает депутат, из сложившейся ситуации есть три выхода - получить разъяснение о технической ошибке и закон вступит в силу вместе с созданием финансовой полиции; внести изменения в налоговый кодекс, соблюдая процедуру рассмотрения законопроекта; рассмотреть и принять законопроект о создании финансовой полиции.
30 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".
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