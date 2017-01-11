В Бахмуте боевик добровольно сдался полиции

В обязанности сдавшегося террориста входил незаконный досмотр транспорта, проверка документов и оборона блокпоста в случае атаки ВСУ

В городе Бахмут (бывший Артемовск) Донецкой области 24-летний боевик добровольно сдался местной полиции. До этого он всячески скрывал свою причастность к незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Донецкой области.

Как сообщается, в мае 2014 года фигурант добровольно присоединился к террористам на востоке Украины и вскоре начал выполнять свои преступные обязанности на незаконно установленном боевиками посту вблизи поселка Красный Пахарь, тогда еще Артемовского района.

"В его обязанности входил незаконный досмотр транспорта и проверка документов у граждан, а также оборона блокпоста в случае атаки Вооруженных сил Украины. Из обмундирования у него была только каска, а вот оружие ему не доверили, поэтому он дежурил с обычной палкой. За все время своей службы наемник получил 800 гривень. Разочаровавшись в идее "русского мира", молодой человек покинул ряды фейковой республики, всячески скрывая свое криминальное прошлое. Страх перед наказанием не оставлял бывшего боевика - он закрывался дома и старался никуда не выходить", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, только после тщательной проверки и установления, что во время пребывания с террористами он не совершал преступлений против мирного населения, подследственный будет официально освобожден от уголовной ответственности.

10 января боевики в Донбассе 26 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты в зоне конфликта. Один украинский военный погиб.

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