Сенат сделал исключение: у Маттиса есть шанс возглавить Пентагон

Сенаторы поддержали документ, которые позволяет сделать исключение для Маттиса, который не вписывается в одну из норм кандидатов на воинскую дожность

Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил законодательный акт, который делает исключение для бывшего генерала Джеймса Маттиса, чтобы он стал министром обороны. Голосование состоялось после слушаний в комитете по утверждению кандидатуры, передает Укринформ.

Согласно закону, кандидат на должность главы Минобороны США не должен находиться на посту на протяжении последних семи лет. Маттис ушел в отставку в 2013 году.

Решение поддержал 81 сенатор, против высказались 17.

Далее документ должен быть проголосован в Палате представителей, его рассмотрение запланировано на пятницу.



Если нижняя палата поддержит закон, то для Маттис сможет стать главой Пентагона.

Согласно закону, кандидат на должность главы Минобороны США не должен находиться на посту на протяжении последних семи лет. Маттис ушел в отставку в 2013 году.

Конгресс единожды сделал исключение, когда в 1950 году назначил главой Пентагона Джорджа Маршалла.

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