В Беларуси ограничились выговором боевику ЛНР, убивавшему в АТО

К убийствам украинцев в Донбассе "начал относиться проще - это как кофе выпить", рассказывал об участии в войне против Украины белорусский боевик

Правоохранительные органы Белоруси не нашли оснований для привлечения к уголовной ответственности местного боевика террористической организации ЛНР Сергея Трофимова, который ранее признался в причастности к ведению боевых действий против сил АТО и убийствах, однако позднее отказался от показаний. Об этом сообщает агентство Радыё Свабода.

Как пишет источник, в 2016 году с террористом силовики Беларуси "провели профилактическую беседу с вынесением официального предупреждения в связи с его участием в конфликте". При этом сообщается, что документальных материалов, подтверждающих получение боевиком "материального вознаграждения за участие в боевых действиях", якобы нет.

Ранее Трофимов сам сообщил спецслужбам РБ, что рассматривает возможность выезда в Украину, чтобы воевать за российских оккупантов. Более того, он предложил силовикам Беларуси "содействие в получении полезной информации", пишет агентство. От последнего представители власти РБ отказались.

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В ОРЛО Трофимов был механиком-водителем, ремонтировал танки гибридной армии РФ Т-64, а также систематически нес караульную службу на военных объектах. Позднее во время разговора со следователями Трофимов отказался от своих слов, сказанных в СМИ, и заявил, что солгал по поводу участия в войне на востоке Украины.

В интервью одному из белорусских изданий террорист рассказал, что ощущал при своем первом убийстве: "Меня чуть не вырвало. Знаешь, как это было? Зашли мы на зачистку в школу. Я за поворот заворачиваю - и мой "Калашников" буквально упирается в голову "укропа"... То есть у меня не было вариантов. Я нажал на курок. Так мне пришлось избавиться моей синей формы - сильно испачкалась. Потом к этому начал относиться проще. Нечто обычное... Ну, как кофе выпить", - рассказал он.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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