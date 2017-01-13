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Ассоциация Украина-ЕС: на правительство Голландии подали в суд

13.01.2017 19:58
По мнению истца, правительство не должно допускать неопределенности относительно своей позиции: принимать или отвергать результаты референдума
Ассоциация Украина-ЕС: на правительство Голландии подали в суд

Один из инициаторов референдума по ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах - глава платформы "Форум за демократию" Тьерри Боде - подал иск в суд относительно действий правительства Нидерландов в этой ситуации. Об этом сообщает NOS.

Истец аргументировал это тем, что правительство не должно допускать неопределенности относительно своей позиции: принимать или отвергать результаты референдума.

Суд в Гааге должен вынести решение по иску 12 апреля.

Сторона защиты считает, что этот вопрос не должен рассматриваться в суде и является предметом решения в парламенте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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