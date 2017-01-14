Скандальное "назначение" главы НАБУ в Одессе: еще будет проверка

Конкурсная комиссия назвала победителем конкурса Дмитрия Руденко, который участвовал в процессе над правозащитником Дмитрием Гройсманом

Конкурсная комиссия только рекомендовала к назначению директором Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины Дмитрия Руденко. Об этом заявила пресс-служба НАБУ.



Перед назначением он должен пройти специальную проверку и полиграф. По результатам проверок и на основании информации из открытых источников директор НАБУ будет принимать решение о назначении Руденко или оглашении нового конкурса.

Конкурс проводится уже в третий раз. В апреле 2016 отклонили кандидатуру Семена Кривоноса, который оказался фигурантом уголовного дела.



Как сообщает Думская, ранее Руденко возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУНП в Винницкой области, работал следователем. У него три высших образования - два юридических и одно по специальности "Учет и аудит".



Издание отмечает, что в 2010-2011 гг, когда Руденко был начальником отдела следственного управления УМВД Украины в Винницкой области, он участвовал в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана. Руденко обвинил главу Винницкой правозащитной группы в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами. Гройсмана впоследствии полностью оправдали, но до этого он не дожил, скончавшись за неделю до оглашения приговора.

Совет Общественного контроля НАБУ хочет пригласить Руденко на заседании и поставить ряд вопросов, в том числе и относительно этой информации.

Согласно декларации, Руденко и членам семьи принадлежат три квартиры. Он и его супруга передвигаются на трех автомобилях - Тойота Камри 2006 года, Мерседес Е320 2002 года и Citroen C4 2012 года. Они хранят наличными $106 тыс.

Полномочия Одесского теруправления НАБУ распространяются на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую область.

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