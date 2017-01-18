Байден в Давосе: Мы обязаны продолжать поддерживать Украину

США и ЕС должны возглавить борьбу за ценности, которые "позволили нам достичь того, чего мы достигли", заявил перед делегатами ВЭФ вице-президент США

Агрессивным действиям Кремля в международной политике и войнам РФ против соседских стран не место в 21 веке. Об этом в своей последней речи в качестве вице-президента США заявил Джозеф Байден, пишет агентство Reuters.

"Нации не могут действовать так в 21 веке... Они (Кремль, - ред.) хотят, чтобы вернулся мир, где сильные диктуют волю военной мощью, коррупцией или преступностью, а более слабые - повинуются", - осудил он агрессию РФ в Украине и Грузии, добавив, что Запад "обязан продолжать поддерживать Украину".

"Борьба за суверенитет государств Европы всегда была и останется интересом США, это наша историческая роль", - считает Байден.

По словам вице-президента США, попытки раздробить международный либеральный порядок инициированы "преимущественно Россией".

"Во многих странах Европы в этом году состоятся выборы, так что стоит ждать новых попыток РФ вмешаться в демократический процесс. Это вновь произойдет, я вам гарантирую. Цель России понятна - уничтожить международный либеральный порядок", - сказал он.

"США и Европа должны возглавить борьбу за те ценности, которые позволили нам достичь того, чего мы достигли", - отметил Байден, назвав "святой обязанностью" Вашингтона поддержку союзников по НАТО.

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Свою речь в Давосе он начал со слов "меня зовут Джо Байден; следующие 48 часов я буду вице-президентом США, а потом смогу сказать все, что думаю..."

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