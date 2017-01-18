СМИ опубликовали письмо Януковича Путину о введении войск: фото

Издание также опубликовало письмо постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина, которым он заверил подлинность продемонстрированного документа

Издание Цензор.НЕТ опубликовало копию письма Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину войска.

Как отмечает издание, именно этот документ на заседании СБ ООН 3 марта 2014 года продемонстрировал представитель России Виталий Чуркин.

"Как законно избранный Президент Украины заявляю. События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, - под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

В этой связи обращаюсь к президенту России В.В.Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины", - говорится в тексте документа.

Издание также опубликовало письмо Чуркина, которым он заверил подлинность продемонстрированного документа.





















И письмо Януковича, и письмо Чуркина находятся в материалах дела против Януковича по подозрению его в госизмене с ноября 2016-го, сообщил источник издания в правоохранительных органах.

Вчера генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что Главная военная прокуратура получила от ООН официальную фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года, в котором он просил Россию ввести войска на территорию Украины.

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