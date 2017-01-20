Боевики обстреливают Крымское из 120-мм минометов - штаб
В Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
Обстрелы продолжаются на всех направлениях.
На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливают Гнутово, Водяное и Широкино. Из того же вооружения зафиксирован огонь на донецком направлении по Авдеевке, Луганском и Зайцево.
На луганском направлении гибридная армия РФ применяла 120-мм минометы и обстреливала Крымское, а по Новозвановке вела огонь из гранатометов.
Потерь среди военных нет.
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