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Боевики обстреливают Крымское из 120-мм минометов - штаб

20.01.2017 06:20
Обстрелы по позициям сил АТО зафиксированы на всех направлениях; на мариупольском и донецком направлениях террористы стреляли из гранатометов
Боевики обстреливают Крымское из 120-мм минометов - штаб

В Донбассе зафиксировано 19 обстрелов со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

Обстрелы продолжаются на всех направлениях. 

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливают Гнутово, Водяное и Широкино. Из того же вооружения зафиксирован огонь на донецком направлении по Авдеевке, Луганском и Зайцево.

На луганском направлении гибридная армия РФ применяла 120-мм минометы и обстреливала Крымское, а по Новозвановке вела огонь из гранатометов. 

Потерь среди военных нет.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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