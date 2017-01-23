В деле Януковича допросили двух депутатов Госдумы - Луценко
Генеральная прокуратура Украины допросила двух депутатов Государственной думы РФ по делу экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил глава ГПУ Юрий Луценко в эфире телеканала 1+1.
"Они (депутаты - ред.) свидетельствуют о том, что механизм введения войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", - рассказал Луценко.
По делу о госизмене Януковича дали показания уже 32 свидетеля.
20 января Печерский районный суд дал разрешение на проведение в отношении Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о государственной измене.
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