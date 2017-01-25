Суд ЕС: Россия поставляет тяжелое вооружение в Донбасс

Российский производитель тяжелого вооружения Алмаз-Антей решил оспорить санкции, наложенные на него ЕС. Суд признал правомерность этого решения

Европейский суд общей юрисдикции признал правомерность санкций против российского концерна Алмаз-Антей, занимающегося производством тяжелого вооружения, которое Россия поставляет боевикам в Донбасс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, разместив ссылку на решение суда.

Алмаз-Антей решил оспорить санкции, наложенные на него Евросоюзом. Суд признал правомерность этого решения.

В тексте решения суда, датированного 25 января 2017 года, сказано: "Алмаз-Антей является российской государственной компанией. Она производит зенитное вооружение, включая ракеты земля-воздух, которые поставляются в российскую армию. Российские власти поставляли тяжелое вооружение для сепаратистов в Восточной Украине, способствуя дестабилизации Украины. Это оружие используется сепаратистами, в том числе для сбивания самолетов. Следовательно, компания Алмаз-Антей способствует дестабилизации Украины".

"Суд отклоняет апелляцию Алмаз-Антея и, таким образом, поддерживает замораживание средств этой компании", - говорится в тексте.

По мнению суда, "замораживание средств таких субъектов позволяет не допустить эскалации конфликта в Украине".

"Еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт в Донбассе и продление санкций", - написал Петухов.

17 июля 2014 года в Донецкой области самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой российского ЗРК Бук. В результате трагедии погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

28 сентября 2016 года объединенная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 заявила, что ракета, попавшая в самолет, была привезена из РФ и выпущена на территории, подконтрольной террористам. ЗРК Бук совершил выстрел, после чего вернулся на территорию РФ. В России признали, что ракету могли выпустить "по ошибке".

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