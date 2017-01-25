Министр обороны Британии назвал авианосец РФ "кораблем позора"

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что ВС страны будут внимательно следить за "кораблем позора" - "Адмиралом Кузнецовым"

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" "кораблем позора" и заявил, что британские вооруженные силы "внимательно следят за каждым его шагом". Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем внимательно следить за "Адмиралом Кузнецовым", пока он тайком пробирается обратно в Россию, кораблем позора, миссия которого только продлила страдания сирийцев", - отметил Фэллон.

"У нас отмечены люди, которые отслеживают каждый шаг авианосца вблизи Великобритании. Это наша твердая приверженность держать Великобританию в безопасности", - добавил он.

Корабельная авианосная группа СФ России во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" начала поход в районы Средиземного моря в октябре прошлого года.



Фото авианосца, опубликованные новостными агентствами, вызвали бурю критики у пользователей соцсетей. В сети обратили внимание и высмеяли то, что из трубы флагмана группы поднимался густой черный дым.

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