Нигояна, Жизневского и Сеника могли убить силовики - Горбатюк

Версия подкрепляется тем, что Сеник и Жизневский убиты пулями, предназначенными для остановки транспорта, которые используются только в системе МВД

В спецуправлении по расследованию преступлений против Майдана склоняются к версии, что в Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника могли стрелять силовики. Первая экспертиза, сделанная еще в 2014 году, такую версию исключала. Об этом сообщил в комментарии журналистам начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент ЛІГА.net.

Он подчеркнул, что первая экспертиза проводилась еще предыдущей властью. "Она была сделана в феврале 2014 года", - сказал Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ напомнил, что по данным первой экспертизы, выстрелы были сделаны с расстояния до трех метров. При этом силовики находились на расстоянии 20-30 метров от протестующих.

"На сегодняшний день у нас больше данных, что именно правоохранители причастны к этим преступлениям. Предыдущей экспертизой практически исключалось их участие или выдвигалась версия, что кто-то из правоохранителей мог быть переодетым (среди протестующих, - ред.), что очень сложно доказать", - сказал он.

Горбатюк подчеркнул, что идентифицированы подразделения, которые были в это время на улице Грушевского. Следствие работает над установлением подозреваемых.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ отметил, что содействия следствию со стороны силовиков времен Майдана фактически нет.

"За все время из тысяч допрошенных правоохранителей, может, до десяти человек найдется, которые дали показания, которые помогают следствию. В основном: "Не видел, не слышал, не знаю", - пояснил он.

Горбатюк отметил, что версия о причастности силовиков к убийству подкрепляется тем, что Сеник и Жизневский были убиты пулями, предназначенными для остановки транспортных средств, которые используются только в системе МВД и не поступают в свободную продажу. В теле Сеника выявлена именно эта пуля, у Жизневского - сквозное ранение, но отверстие и другие признаки свидетельствуют о том, что была эта же пуля. Нигоян был убит картечью, а на видео того дня есть кадры, на которых видно, как силовики выходят перед строем с помповыми ружьями и стреляют в направлении протестующих. "Поэтому сейчас есть больше оснований считать, что причастны (силовики к убийству Нигояна, Жизневского и Сеника, - ред.). Категорически заявлять я не могу, потому что о подозрении еще никому не сообщено", - сказал он.

Ранее Горбатюк заявил, что ГПУ направила в суд обвинительные акты относительно 197 подозреваемых по делам Майдана.

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