Москва блокирует обсуждения вопросов блока безопасности - Климкин

Глава МИД Павел Климкин заявил, что встреча с Россией на политическом уровне состоится тогда, когда РФ будет "готова к конструктивному обсуждению"

Встреча в Нормандском формате пока не запланирована, поскольку РФ не признает базовые стандарты ОБСЕ и блокирует обсуждения блока безопасности. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Будем встречаться на политическом уровне, когда будем видеть, что Россия хотя бы готова к какому-нибудь конструктивному обсуждению. Сейчас я не вижу не то что продвижения по содержанию, я не вижу со стороны России готовности к конструктивному обсуждению", - сказал он, сказал он, отвечая на вопрос журналистов, когда может состояться следующая встреча в Нормандском формате.

Климкин добавил, что выборы были бы возможны на Донбассе только в том случае, когда там смогут свободно работать украинские СМИ и смогут функционировать украинские партии.

"Мы должны продвигаться к свободным и честным выборам (на Донбассе). На сегодня Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь примитивными махинациями, говоря, что такая модель им не подходит. Украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть... Тогда это не выборы, а фарс", - сказал министр.

Климкин подчеркнул, что украинская сторона на сегодняшний день "ведет разговор" с РФ по вопросу выполнения стандартов ОБСЕ и базового блока условий безопасности. "Россия пока последовательно блокирует такие обсуждения", - сказал Климкин.

4 января 2017 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что главным условием проведения выборов в ОРДЛО должно стать полное прекращение огня.

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