За сутки в Донбассе ранены трое военных: карта
28.01.2017 13:40
Больше всего обстрелов в пятницу было на мариупольском направлении и половина из них - из тяжелого вооружения
За прошлые сутки в Донбассе трое военных получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Погибших среди служащих ВСУ нет.
Больше всего обстрелов в прошлые сутки было на мариупольском направлении - 34. На луганском террористы 15 раз открывали огонь, а на донецком - 11.
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