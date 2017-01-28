За сутки в Донбассе ранены трое военных: карта

Больше всего обстрелов в пятницу было на мариупольском направлении и половина из них - из тяжелого вооружения

За прошлые сутки в Донбассе трое военных получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.



Погибших среди служащих ВСУ нет.



Больше всего обстрелов в прошлые сутки было на мариупольском направлении - 34. На луганском террористы 15 раз открывали огонь, а на донецком - 11.

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