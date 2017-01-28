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За сутки в Донбассе ранены трое военных: карта

28.01.2017 13:40
Больше всего обстрелов в пятницу было на мариупольском направлении и половина из них - из тяжелого вооружения
За сутки в Донбассе ранены трое военных: карта

За прошлые сутки в Донбассе трое военных получили ранения. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Погибших среди служащих ВСУ нет. 

Больше всего обстрелов в прошлые сутки было на мариупольском направлении - 34. На луганском террористы 15 раз открывали огонь, а на донецком - 11. 

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