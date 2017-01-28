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В результате обстрелов в Донбассе ранен один украинский военный

28.01.2017 19:07
В результате обстрелов со стороны российских оккупантов Донбассе ранен украинский военный
В результате обстрелов в Донбассе ранен один украинский военный
Пророссийские террористы на Светлодарской дуге(фото - ЕРА)
Оккупанты за сутки обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 23 раза, один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении террористы из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. Широкино неоднократно обстреливал БТР оккупантов.

На донецком направлении террористы из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому. 

На луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое.

В пресс-центре АТО отмечают, что оккупанты уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ в Донбассе из тяжелого вооружения. 

За прошлые сутки в Донбассе трое военных получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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