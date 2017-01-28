В результате обстрелов в Донбассе ранен один украинский военный

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов Донбассе ранен украинский военный

Оккупанты за сутки обстреляли позиции ВСУ в Донбассе 23 раза, один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.





На мариупольском направлении террористы из минометов различных калибров обстреливали Красногоровку и Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Талаковку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер. Широкино неоднократно обстреливал БТР оккупантов.





На донецком направлении террористы из 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке и Троицкому.





На луганском направлении российско-оккупационные войска из гранатометов обстреливали Троицкое.





В пресс-центре АТО отмечают, что оккупанты уменьшили интенсивность обстрелов позиций ВСУ в Донбассе из тяжелого вооружения.





За прошлые сутки в Донбассе трое военных получили ранения





Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



