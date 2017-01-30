Порошенко поручил созвать срочную встречу в Минске из-за Авдеевки

Президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме из-за ситуации в зоне боевых действий

Президент Петр Порошенко поручил провести экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе из-за эскалации в Авдеевке. Об этом в эфире 5 канала заявил замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

"Буквально только что президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ту ситуацию, критическую, которая складывается вокруг Авдеевки", - отметил Елисеев.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске была запланирована на 1 февраля. По словам Елисеева, чрезвычайное заседание ТКГ может состояться до запланированной даты.

"Есть информация, что в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки", - рассказал Елисеев о ситуации в Авдеевке.

Ранее пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко прервал свой визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Донбассе. По словам Цеголоко, ситуация в Авдеевке граничит с гуманитарной катастрофой.

Вчера, 29 января, в зоне АТО на донецком направлении ситуация вблизи Авдеевки резко усугубилась. Около 05:00 утра оккупанты начали массированные обстрелы украинских позиций. В результате боев за Авдеевку 29 января, которые по данным штаба, продолжались непрерывно в течение 19 часов, пятеро украинских военных погибли, еще 14 получили ранения и травмы.



Сегодня, 30 января, вследствие продолжающихся боев вблизи Авдеевки, трое украинских военных погибли, еще 20 пострадали.

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