Елисеев: Нужно введение миротворческой миссии ООН в Донбасс

Ситуация в Донбассе снова вышла в плоскость не только как региональная проблема, но и как проблема международного мира, сказал заместитель главы АП

Ситуация в Донбассе из региональной проблемы вновь стала вопросом международного мира и безопасности, поэтому на востоке Украины необходимо введение миротворческой миссии ООН. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, комментируя результаты вчерашнего экстренного заседания Совбеза ООН, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Очень важно, что вчерашнее заседание подтвердило, что российская делегация находится фактически в изоляции на международной арене по вопросу Донбасса", - отметил он.

Елисеев отметил, что по итогам вчерашних дебатов также обрабатывается возможность принятия заявления Совета безопасности, которое учтет итоги состоявшихся дебатов, и украинская сторона принимает активное участие в его подготовке.

"Очень важно, что сегодня ситуация в Донбассе снова вышла в плоскость не только как региональная проблема, но и как проблема международного мира и безопасности. Поэтому, по нашему мнению, в условиях, когда немного буксует идея разворачивания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, мы надеемся, что, возможно, эти дебаты снова привлекут внимание к идее украинской стороны о разворачивании миротворческой миссии ООН в Донбассе", - подчеркнул он.

Елисеев добавил, что это станет тестом для Российской Федерации. "Если действительно, как она заявляет, выступает за уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, то если она наложит вето на такое решение, она реально покажет свое реальное отношение к ситуации в Донбассе", - отметил он.

3 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждалась эскалация в Донбассе, представители стран Европы и США призвали к политическому решению конфликта и выполнению минских соглашений.

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