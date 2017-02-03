Следком РФ сфабриковал дело против ВСУ за "обстрел" Донецка

Государство-агрессор обвиняет украинских военных в якобы артобстреле Донецка, Ясиноватой и Макеевки с 1 по 3 февраля 2017 года

Следственный комитет Российской Федерации возбудил очередное "уголовное дело" против украинских военнослужащих якобы по факту обстрела оккупированных боевиками населенных пунктов, в частности Донецка. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.



Отмечается, что "дело" возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК РФ - применение запрещенных средств и методов ведения войны.



Государство-агрессор обвиняет Вооруженные Силы Украины в якобы артиллерийском обстреле Донецка, Ясиноватой и Макеевки, оккупированных террористами, с 1 по 3 февраля 2017 года. Российские оккупанты утверждают, что в результате обстрела погибли трое местных жителей, еще 15 были госпитализированы с различными травмами, повреждено не менее 60 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры.

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3 февраля 2017 года сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проверяет информацию о жертвах среди мирных жителей в результате ночного обстрела Авдеевки и Донецка. Замглавы СММ Александр Хуг назвал обстрелы населенных пунктов неприемлемыми.

Международная группа расследователей Bellingcat совместно Conflict Intelligence Team установила точные координаты места в Донецке, откуда боевики стреляли из установок Град 31 января и 1 февраля.



29 января 2017 года пророссийские боевики пошли в наступление с целью захвата промзоны Авдеевки. Их атаки были отбиты силами АТО. Вместе с тем, террористы начали массированные обстрелы из РСЗО Град позиций ВСУ, а также жилых кварталов Авдеевки с целью спровоцировать в городе гуманитарную катастрофу. Обстрелы продолжаются по сей день.



За предыдущие сутки в результате обстрелов Авдеевки погибли два человека, еще двое получили ранения.



В городе в общей сложности повреждены более 100 зданий.

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