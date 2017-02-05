В ООН объяснили недофинансирование гуманитарной помощи Украине

Согласно плану гуманитарного реагирования ООН, Украина в 2015 и 2016 году должна была получить $300 млн ежегодно, однако получила $200 и $100 млн

Украина вынуждена конкурировать за предоставление гуманитарной помощи с другими странами, в которых также ведутся боевые действия. Это стало причиной недофинансирования гуманитарной помощи. Об этом сообщил координатор систем Организации объединенных наций в Украине Нил Уокер, передает Зеркало недели.

Планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали около $300 млн ежегодно. Привлечь удалось лишь $200 и $100 млн в год соответственно.

"Нужно понимать, что за финансирование гуманитарной помощи в мире очень жесткая конкуренция. Это в общем понятно, принимая во внимание нужды других стран - Сирии, Ирака, Йемена, Афганистана и т.д.", - сказал Уокер.

"Кроме того, есть большие отличия между кризисом в Украине и другими странами. Например, в Украине нет лагерей для беженцев, где люди жили бы в ужасных условиях", - добавил представитель ООН.

По словам Уокера, большинство переселенцев с Донбасса приняли в других городах Украины, а потому эту солидарность украинцев следует рассматривать с положительной точки зрения.

Еще одной причиной недофинансирования гуманитарной помощи для Украины Уокер называет понижение внимания со стороны мировых СМИ, которые начали более активно освещать другие конфликты в мире.

Ранее сегодня сообщалось, что в ООН настаивают на возобновлении выплат украинских пенсий в оккупированном Россией Донбассе.

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