Замглавы СММ ОБСЕ: Обе стороны стреляют из населенных пунктов

Александр Хуг подчеркнул, что гражданская инфраструктура должна быть защищена от атак

Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта в Донбассе используют населенные пункты для оборудования вооруженных позиций. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Миссия наблюдала повреждения гражданской инфраструктуры по обе стороны контактной линии. Обстрелы Авдеевки и Донецка четко подчеркнули тот факт, что стороны целятся в населенные пункты, не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установления своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает огонь в ответ", - сказал Хуг.

Он подчеркнул, что гражданская инфраструктура должна быть защищена от атак, потому что повреждение такой инфраструктуры влияет на подачу воды или электричества, от чего страдает мирное население.

Вчера, 5 февраля, в Авдеевке было восстановлено электроснабжение. Продолжаются ремонты обстрелянных боевиками частных домов, многоэтажек и объектов инфраструктуры города.

По сообщению штаба АТО, вчера боевики из танков, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Авдеевке.

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