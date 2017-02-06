Качиньский: С Бандерой Украина в Европу не войдет
Глава правящей в Польше партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский считает, что восхваление лидера ОУН Степана Бандеры может создать препятствия в интеграции Украины в Европу. Об этом он сказал в интервью изданию Do Rzeczy, сообщает сайт Польской государственной телекомпании.
"Мы не можем годами соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид в отношении поляков", - отметил Качиньский.
"Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел", - подчеркнул польский политик.
Ранее Качиньский заявил, что из-за отношения Украины к Украинской повстанческой армии польско-украинские отношения под вопросом.
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