Марчук: Украинской власти пора начать работать в режиме войны
Украине пора перейти де-факто в режим военного времени. Это не значит объявить военное положение, я говорю о работе всех государственных органов в режиме осознания того, что идет война, заявил в интервью ЛІГА.net представитель Украины в минской переговорной группе Евгений Марчук.
"Минобороны сегодня работает в состоянии войны, Генштаб, конечно, тоже. В общем, в этом состоянии сейчас работает президент. Но в чем сейчас, скажите, была крайняя необходимость парламенту уходить на такие длительные новогодние каникулы? Или проигнорировать Авдеевское обострение", - сказал он.
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"Говоря о Кабмине, что это за цирк с публичным конфликтом премьера с министром инфраструктуры - это позорище дискредитирует всю украинскую власть и ослабляет нас в глазах действующих и потенциальных союзников", - отмечает Марчук.
Провести такие трансформации в подходе к государственному управлению сложно, но необходимо, говорит политик. "Речь идет о содержании, а не о формальных указах или постановлениях. Кстати, в России с точки зрения эффективности и дисциплины власть сейчас работает именно в таком режиме повышенной интенсивности и мобилизации. Тут я могу согласиться с советником Путина Карагановым, когда он говорит, что нельзя в условиях острых международных конфликтов жить при "разнузданности демократии", - добавил он.Полный текст интервью Евгения Марчука
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