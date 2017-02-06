В ГПУ считают решение Апелляционного суда по Януковичу законным
В Генпрокуратуре считают, что решение Апелляционного суда Киева об отказе в рассмотрении апелляционной жалобы защитников Виктора Януковича является правильным и законным. Об этом заявил прокурор по делу Януковича Руслан Кравченко, сообщает пресс-служба ГПУ.
По его словам, решение Печерского районного суда о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования, которое хотели оспорить адвокаты Януковича, "не оспаривается в соответствии с требованиями УПК Украины".
Кравченко считает, что апелляционные жалобы защитники Януковича подают исключительно с целью затягивания процесса.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил сегодня, что защита будет обращаться в Европейский суд по правам человека из-за отказа Апелляционного суда начать рассмотрение жалобы на решение Печерского райсуда относительно специального (заочного) расследования по делу.
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