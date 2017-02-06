Блокада ОРДЛО: между полицией и активистами возник конфликт
Вблизи города Часов Яр Донецкой для разблокирования дорого были задействованы силы Нацполиции. Об этом у себя в Facebook сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.
"Сегодня около 16:00 вблизи города Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, и движутся аварийные службы", - написал он.
"Моя задача, как руководителя полиции, была разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта", - пояснил начальник полиции.
"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, которые выкрикивали блокировщики. Дорога была разблокирована", - подчеркнул Аброськин.
Начальник полиции добавил, что один из неизвестных пытался ударить его по лицу, однако он "подставил ему правую щеку". "Одному из деятелей, который больше всего жаловался и пытался ударить меня по лицу, потому что, по его словам, у меня было оружие, я подставил ему правую щеку и показал, что на самом деле у меня нет оружия. Он моим разрешением воспользовался", - написал Аброськин.
25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово.
Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.
По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.
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