Блокада ОРДЛО: между полицией и активистами возник конфликт

По словам главы Донецкой полиции, во время разблокирования дороги вблизи поселка Часов Яр, один из участников блокады ударил его по лицу

Вблизи города Часов Яр Донецкой для разблокирования дорого были задействованы силы Нацполиции. Об этом у себя в Facebook сообщил начальник областной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня около 16:00 вблизи города Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта. Заблокировали один из путей, через который осуществляется жизнеобеспечение региона, и движутся аварийные службы", - написал он.

"Моя задача, как руководителя полиции, была разблокировать дорогу и восстановить движение транспорта", - пояснил начальник полиции.

"Полицейские действовали в пределах компетенции, несмотря на оскорбления и угрозы, которые выкрикивали блокировщики. Дорога была разблокирована", - подчеркнул Аброськин.

Начальник полиции добавил, что один из неизвестных пытался ударить его по лицу, однако он "подставил ему правую щеку". "Одному из деятелей, который больше всего жаловался и пытался ударить меня по лицу, потому что, по его словам, у меня было оружие, я подставил ему правую щеку и показал, что на самом деле у меня нет оружия. Он моим разрешением воспользовался", - написал Аброськин.

25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста - блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию - Светланово.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

Читайте также: Аброськин о блокаде: Придет время - надо будет собирать камни

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.