Сущенко - генсеку Совета Европы: Хочу видеть, как взрослеет сын

Украинский журналист, незаконно удерживаемый РФ, направил письмо генсеку Совета Европы

Незаконно удерживаемый в России украинский журналист Роман Сущенко обратился к генеральному секретарю Совета Европы Торбьерну Ягланду с просьбой содействовать его освобождению. Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины при Совете Европы.

Сущенко написал письмо непосредственно из Лефортово.

"Полностью разделяя европейские ценности, в основе которых находятся свобода и жизнь человека, я обращаюсь к Вам с личной просьбой принять участие в моей судьбе. Господин Турбьерн Ягланд, мои ожидания и огромное желание видеть, как взрослеет мой девятилетний сын Максим, воспитывать его и вернуться к журналистской работе очень большие в этом году", - отметил Сущенко в письме.

Передавая письмо, постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отметил, что освобождение украинских политзаключенных в России должно быть одним из приоритетов Совета Европы как правозащитной организации. Он также обратил внимание на дело другого незаконно заключенного Россией журналиста - Николая Семены, который, как и другие украинские политзаключенные, рассчитывает на международную поддержку в деле своего освобождения.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что арест российскими спецслужбами украинского журналиста Романа Сущенко по сфабрикованному обвинению в шпионаже является рычагом давления со стороны РФ на Украину и мировое сообщество.

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