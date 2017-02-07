Посла Германии вызвали в МИД из-за высказываний о Донбассе

Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ

МИД пригласил посла Германии Эрнста Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщили в пресс-службе МИД.

"Посол Германии приглашен в МИД для дачи объяснений относительно его заявлений в интервью изданию РБК-Украина", - сказали в пресс-службе.

Сегодня, 7 февраля, Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

Депутаты Рады требуют от него опровергнуть это заявление.

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