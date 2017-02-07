USD:  27.20  27.65   EUR:  28.95  29.78  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Посла Германии вызвали в МИД из-за высказываний о Донбассе

07.02.2017 15:40
Эрнст Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ
Посла Германии вызвали в МИД из-за высказываний о Донбассе

МИД пригласил посла Германии Эрнста Райхеля для дачи объяснений по поводу его заявления на тему выборов во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом корреспонденту ЛІГА.net  сообщили в пресс-службе МИД.

"Посол Германии приглашен в МИД для дачи объяснений относительно его заявлений в интервью изданию РБК-Украина", - сказали в пресс-службе.

Сегодня, 7 февраля, Райхель заявил, что для проведения местных выборов в ОРДЛО не обязательно оттуда выводить войска РФ.

Депутаты Рады требуют от него опровергнуть это заявление.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 