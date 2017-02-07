РФ активизировала ввоз бронетехники и солдат в Донбасс - Турчинов

По словам секретаря СНБО, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организованно и практически ежедневно

В последнее время РФ активизировала ввоз на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент ЛІГА.net.

По его словам, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организованно и планомерно практически в ежедневном режиме: "как автомобильными дорогами, так и по железной дороге".

"Через неконтролируемую часть российско-украинской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня и т.д.", - сказал он.

Турчинов отметил, что только за последние трое суток с РФ в Донбасс были переброшены в значительном количестве танки, БМП, МТ-ЛБ, РСЗО Град, а также САУ 2С7 Пион (203 мм), 2А36 Гиацинт (152 мм ).

"Подкрепление предоставляется российским гибридным войскам вдоль всей линии разграничения", - сообщил он, отметив, что в российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины.

"Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий в Донбассе", - подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что РФ не сможет скрыть от международного сообщества своих кровавых агрессивных действий против Украины.

Ранее сообщалось, что в период с 30 января по 6 февраля в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Опытное и шахты Бутовка российско-террористические войска выпустили не менее 7,5 тыс. мин и снарядов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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