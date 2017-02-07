Гибридная война: Горбулин озвучил три сценария Кремля

Директор Национального института стратегических исследований считает, что цель гибридной войны страной-агрессором пока не достигнута



"Можно не сомневаться: Кремль готов и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти. Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий битвы: это будет наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений", - сказал Горбулин.



По его словам, возможен также сценарий ультиматума относительно федерализации и фактической десуверенизации Украины.



"Сценарий деградация: это вариант превращения Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченную на постепенную деградацию", - сказал он, подчеркнув, что Украина сегодня должна быть готова к реализации Российской Федерацией любого из этих сценариев.



Горбулин также отметил, что цель гибридной войны, разработанной в Кремле, страной-агрессором пока не достигнута, поэтому такая война имеет продолжение и на сегодняшний день.







7 февраля Горбулин заявил , что Украина стала ключевым государством противостояния запада и России.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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