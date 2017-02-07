Гибридная война: Горбулин озвучил три сценария Кремля
07.02.2017 16:06
Директор Национального института стратегических исследований считает, что цель гибридной войны страной-агрессором пока не достигнута
Владимир Горбулин
Кремль в рамках гибридной войны может применить к Украине три сценария: военное наступление, ультиматум с требованием федерализации государства и превращение ОРДЛО в серую зону замороженного конфликта. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, передает корреспондент ЛІГА.net.
"Можно не сомневаться: Кремль готов и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти. Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий битвы: это будет наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений", - сказал Горбулин.
По его словам, возможен также сценарий ультиматума относительно федерализации и фактической десуверенизации Украины.
"Сценарий деградация: это вариант превращения Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченную на постепенную деградацию", - сказал он, подчеркнув, что Украина сегодня должна быть готова к реализации Российской Федерацией любого из этих сценариев.
Горбулин также отметил, что цель гибридной войны, разработанной в Кремле, страной-агрессором пока не достигнута, поэтому такая война имеет продолжение и на сегодняшний день.
"Можно не сомневаться: Кремль готов и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти. Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий битвы: это будет наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений", - сказал Горбулин.
По его словам, возможен также сценарий ультиматума относительно федерализации и фактической десуверенизации Украины.
"Сценарий деградация: это вариант превращения Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченную на постепенную деградацию", - сказал он, подчеркнув, что Украина сегодня должна быть готова к реализации Российской Федерацией любого из этих сценариев.
Горбулин также отметил, что цель гибридной войны, разработанной в Кремле, страной-агрессором пока не достигнута, поэтому такая война имеет продолжение и на сегодняшний день.
7 февраля Горбулин заявил, что Украина стала ключевым государством противостояния запада и России.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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