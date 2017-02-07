Рада отложила проект закона об электронных доверительных услугах

Замечаний к проекту у депутатов не было, тем не менее его направили на повторное второе чтение. "За" проголосовали 244 депутата

Депутаты Верховной рады отложили проект закона об электронных доверительных услугах 4685. За то, чтобы принять документ во втором чтении проголосовали 187 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ЛІГА.net.

Замечаний к проекту у депутатов не было, тем не менее его направили на повторное второе чтение. "За" проголосовали 244 депутата.

Проект определяет правовые и организационные принципы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных.

А также правовые и организационные принципы электронной идентификации. К электронным доверительным услугам относятся:

- создание, проверка и подтверждение усовершенствованной электронной подписи или печати;

- формирование, проверка и подтверждение сертификата электронной подписи или печати;

- формирование, проверка и подтверждение сертификата аутентификации веб-сайта;

- формирование, проверка и подтверждение электронного указателя времени;

- зарегистрированная электронная доставка;

- хранение усовершенствованных электронных подписей, печатей, электронных указателей времени и сертификатов.

Предполагалось, что закон вступит в силу через год после опубликования, за исключением статьи 10, которая должна была вступить в силу с дня публикации закона. Статья 10 регулирует полномочия центрального органа власти в сфере информатизации.

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