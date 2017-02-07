Рада просит мир осудить Россию за агрессию в Украине

Рада призывает парламенты других стран и международные организации осудить РФ за нарушение режима прекращения огня, который предусмотрен Минском-2

Со второй попытки депутаты Верховной Рады обратились к международной общественности с просьбой осудить эскалацию агрессии России против Украины. За постановление об обращении Рады к парламентам других стран и международным организациям по поводу осуждения эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины N6039 проголосовали 258 депутатов.

Как передает корреспондент ЛІГА.net, Рада призывает парламенты других стран и международные организации осудить РФ за нарушение режима прекращения огня, который предусмотрен минскими договоренностями. А также за разрушение нерегулярными и регулярными вооруженными формированиями РФ города Авдеевки.

Помимо этого, Рада просит ОБСЕ содействовать соблюдению Россией режима прекращения огня, в частности, в районе Авдеевки.

Международные организации Рада призывает расследовать нарушение Россией международного права во время эскалации агрессии.

Генеральной прокуратуре Украины депутаты поручают предоставить материалы, которые свидетельствуют об эскалации агрессии РФ.

29 января вблизи Авдеевки Донецкой области ситуация резко обострилась: подконтрольные РФ бандформирования предприняли несколько попыток наступления, но были отброшены Вооруженными Силами. 2 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей в Авдеевке. За весь период эскалации вблизи Авдеевки погибли 10 украинских военных, 66 получили ранения.

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