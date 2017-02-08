Статус участника боевых действий получили 282 тысячи бойцов АТО

По данным Госслужбы ветеранов, 11 человек лишены статуса участника боевых действий

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции констатирует предоставление статуса участника боевых действий 281 719 участникам АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы ветеранов.

Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, составляют 281 470 человек (Министерство обороны - 190 627 человек, Министерство внутренних дел - 31 031 человек, Национальная гвардия - 25 034 человека, Служба безопасности Украины - 8 155 человек, Служба внешней разведки - 36 человек, Государственная пограничная служба - 16 634 человек, Государственная специальная транспортная служба - 1 727 человека, Управление госохраны - 422 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации - 657 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3 936 человека, Генеральная прокуратура - 143 человека и Национальная полиция - 3 068 человека), а также работники предприятий, учреждений и организаций - 249 человек.

11 человек лишены статуса участника боевых действий.

Боевики 89 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки. Трое бойцов ранены, трое - получили травмы.

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